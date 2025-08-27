Повдигнаха обвинение на 21-годишния мъж, запалил умишлено къщата си след скандал във Великотърновско, съобщиха от полицията, предаде DarikNews .

Инцидентът е станал в село Сушица. Той е обвинен в опит за убийство, в условията на домашно насилие и е задържан за 72 часа.

След скандал: 21-годишен подпали стаята на родителите си, има пострадали

Сигналът за инцидента е подаден на 25 август вечерта. Установено е, че въпросната нощ между бащата и задържаният мъж е възникнал скандал, при който синът запалил помещението, в което били родителите му и брат му. В резултат на това с различна степен на изгаряния в русенска клиника за лечение са настанени майка му, баща му и брат му.

След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем за умишлен опит за убийство на баща си.

