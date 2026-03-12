Разследват арестуван граничен полицай, употребил алкохол. Той е задържан, след като било установено, че е седнал зад волана на личния си автомобил с близо 2 промила алкохол. Мъжът бил спрян около 11:30 часа в сряда на главен път Е79, съобщават от държавното обвинение.

В района на пътен възел „Симитли“ той навлязъл в ограничен участък за движение заради ремонтни дейности. Автопатрул спрял колата за проверка, при което водачът се легитимирал със служебната си карта на служител на Гранично полицейско управление – Златарево.

При тестването му с техническо средство било установено наличие на алкохол в кръвта от 1,91 промила. Дал е и кръвна проба за лабораторно изследване, като резултатът от нея се очаква.

Редактор: Станимира Шикова