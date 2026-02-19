Полицията задържа за срок от 72 часа двама мъже на 35 и 51 години за продизводство и съхранение на наркотици в големи размери с цел разпространението им. Властите са претърсили къща в село Макоцево, община Горна Малина.

Иззети са множество пластмасови съдове, съдържащи високорисково наркотично вещество. Общото му тегло възлиза на около 30 килограма. Освен това е иззето оборудване, предназначено за отглеждане на коноп - 34 осветителни диодни LED тела с трансформатори, 4 пластмасови туби, шише със семена.

Повдигнато им е обвинение. Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

Редактор: Цветина Петрова