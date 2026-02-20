Военноморските сили на Салвадор и Мексико обявиха, че тази седмица са конфискували над 10 тона кокаин в Тихия океан на фона на поредните смъртоносните удари на САЩ по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, в латиноамерикански води, съобщи "Асошиейтед прес".

Мексиканските власти съобщиха, че са иззели близо 4 тона с вещества, за които се предполага, че са наркотици. Задържани са трима души на плавателен съд на 250 морски мили южно от пристанището на Мансанильо. Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви в социалната мрежа "Екс", че за седмица властите са задържани общо почти 10 тона наркотици, но не предостави информация за останалите операции. Залавянето на плавателния съд с 4 тона субстанции е извършено след получена информация от САЩ.

САЩ нанесоха три удара по лодки в Тихия океан и Карибско море

Миналата седмица военноморските сили на Салвадор обявиха най-голямата конфискация на наркотици в историята на страната - 6,6 тона кокаин, след като заловиха кораб, регистриран в Танзания, на 380 мили югозападно от брега. Военни водолази откриха 330 пакета кокаин, скрити в резервоарите на плавателния съд. Десет мъже от Колумбия, Никарагуа, Панама и Еквадор бяха арестувани.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико да полага повече усилия за конфискация на наркотици. Тръмп наложи мита върху мексикански стоки с аргумента, че страната не прави достатъчно, за да противодейства на трафика на такива опиати, като фентанил.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум реагира на това с по-агресивна позиция спрямо наркокартелите в сравнение с предшественика си, като изпрати десетки затворници, осъдени за трафик на наркотици, в САЩ, където те ще бъдат отново съдени. Шейнбаум обаче изрази несъгласието си с военните операции на САЩ в Карибско море и Тихия океан, при които американските сили нанасят удари срещу плавателни съдове, за които се подозира, че превозват наркотици. Най-малко 145 души бяха убити при ударите, които започнаха през септември 2025 г.

Тази седмица САЩ порази два кораба с по четирима души на борда в източната част на Тихия океан и още един кораб в Карибско море с трима души на борда. Вашингтон предостави снимки на унищожените кораби, но не и доказателства, че те са пренасяли наркотици.

