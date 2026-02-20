Задържаха шофьора на камиона, блъснал и убил пешеходец до трамвайна спирка при столичния булевард „Шипченски проход“. Той е привлечен като обвиняем за причинена смърт по непредпазливост, съобщават от Софийска градска прокуратура.

От обвинението уточняват, че докато управлявал товарния автомобил, водачът нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред камиона пешеходец и го прегазил с левите гуми.

Камион блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

След инцидента шофьорът е избягал от местопроизшествието и се укривал в продължение на 10 дни. Обвиняемият вече е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Редактор: Ивета Костадинова