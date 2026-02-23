Софийският градски съд призна за виновен М. М. за това, че по време на протестите на 22 февруари миналата година пред сградата на БНБ е запалил и унищожил знамето на Европейския съюз.

Мъжът е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния кодекс.

СГС потвърди ареста на четирима от задържаните след протеста на "Възраждане"

Решението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Редактор: Цветина Петрова