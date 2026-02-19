Двамата мъже, задържани след сигнал за отвличане в столичния квартал „Студентски град“, са с наложена мярка за неотклонение "задържани под стража" по искане на Софийската градска прокуратура. Те са обвинени за разпространение на наркотични вещества и отвличане.

Припомяме, че в сряда стана ясно, че млад мъж е подал сигнал, че бил държан против волята си в апартамент . На адреса незабавно са изпратени служители на Седмо районно управление. При проверката в жилището имало трима мъже. Двама криминално проявени мъже на 18 и 21 години, както и 20-годишния, подал сигнала. По негови думи той бил държан насила от януари 2026 година.

В апартамента са открити и иззети 85 пликчета с различни наркотици. Намерени са вещества под формата на бучки, прах и кристали, както и растителна маса. Открити са още таблетки екстази и няколко мобилни телефона. След експертна справка е установено, че иззетите наркотици са коноп, метамфетамин и кокаин. Общото им тегло е над 110 грама.

И тримата мъже бяха задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На двамата мъже на 18 и 21 години са повдигнати обвинения за отвличане и за притежание на наркотични вещества. Наложена им беше мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Съдът посочи, че са налице достатъчно доказателства по случая и че може да се предположи, че двамата задържани са извършили престъплението. Прокуратурата заяви, че е налице и реална опасност от извършване на ново престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петрова