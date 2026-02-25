Защо прокуратурата поиска съдействие от американска партньорска служба и Европол по разследването за „Петрохан” и ще се разкрие ли пълната истина за трагедията? Това коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS криминалният журналист Николай Христов и Мариян Събев от програма „Сигурност” към Центъра за изследване на демокрацията.

"Основно искаме помощ за отключване на мобилни телефони и експертиза на компютри. Това е нормално", коментира журналистът Николай Христов и предположи, че помощта, която прокуратурата иска от САЩ, донякъде е свързана и с ФБР. "Това е службата, която може да поиска от определени софтуерни гиганти да предоставят кодовете, за да се влезе в съответния апарат и да се види какво пише вътре", заяви той.

"Оттам нататък има друг момент, свързан с приложенията за комуникация в този апарат. Там трябва да се иска разрешение от собствениците на компаниите на тези приложения. Някои от тях по традиция отказват достъп до данните на абонатите си", допълни още той. По думите му това е дълъг процес, който ще отнеме доста време. "Няма да стане за един, два или дори три месеца", посочи Христов.

"Отварянето на телефона само по себе си не води до кой знае какво, защото 90 процента от комуникацията се води вече през така наречените криптирани приложения. Част от тези компании и собственици на такива приложения също отказват да дават данни за потребителите си, но ако това се случи, може да даде доста сериозна яснота кой с кого е комуникирал и за какво", каза още криминалният журналист.

По думите му тези подробности трябва да бъдат изяснени или през видеонаблюдение, или точно през данни в мобилни телефони и приложения. "Конспирациите стават все повече след всяко едно вадене на камери и информация от разследващите органи. Най-вероятно това е причината да се иска помощ от западни служби за отваряне на тези устройства, защото може би там ще има някаква яснота, която да се внесе за отношенията между тези хора. До момента всичко лежи на свидетелски показания, които сами по себе си могат да бъдат изключително субективни", коментира Николай Христов.

"Това, че прокуратурата търси международна подкрепа, е правилен ход при такива сложни случаи", смята старши анализаторът Мариян Събев. "Не трябва самото писмо да се превърне в новина, вместо резултатите от него. Истинската стойност е в доказателствата, а не в жеста да търсим помощ от някъде", посочи той.

"Съобщението от прокуратурата касае искане на правна помощ от Европол през Евроджъст. Важно е да отбележим, че те не разследват вместо България. Българският наказателен кодекс не допуска международно разследване по смисъла, по който ние си го представяме в публичното пространство. Тези служби могат да помогнат с координация, аналитична подкрепа, по-бърз обмен между институции. Европол не е заместител на разследването, то е ускорител на анализа", подчерта Събев.

Той обърна внимание на втората част от съобщението на Окръжна прокуратура - София, при която те се обръщат към Евроджъст и Европол за помощ относно информация, свързана с дейността на жертвите в Мексико. "Това е малко парадоксално действие, тъй като страната можеше да се обърне пряко към мексиканските власти. Може би е добре да се обърне внимание и да се разясни защо е необходимо Европол да комуникира с мексиканските власти, за да получи някакви данни или правна помощ", каза анализаторът.

