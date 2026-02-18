Записи от камерите в хижа „Петрохан” показват как членовете на групата се кланят на Ивайло Калушев. Датата е 21 декември 2025 г. Запечатан е и моментът, когато Деян Илиев намира телата на приятелите си на 2 февруари. Запазени са и кадрите от пристигането на полиция в хижата.

На брифинг началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов уточни, че по самата сграда в имало монтирани много камери. „Едно от устройствата, което било на официалния вход на хижата, е открито тежко повредено от самия пожар. То е разтопено, а опитите за възстановяване на записи продължават и към момента. Ако успеем да възстановим някои от тях, ще ги покажем, защото камерата е насочена точно към мястото, където са открити трите тела”, уточни той.

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Детелин Дешев от ГДНП показа кадри от охранителни камери, на които се вижда пристигането на Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“ на 31 януари. "Вижда се разклонението на пътя, което е обозначено на карта, както и хора на АТВ-та, които продължават по другия път. Има записи от 01:26 часа на 02 февруари, когато хижата вече гори от няколко часа. Следващият кадър, с който разполагаме, показва пристигането на свидетеля, а след това идват и полицейските служители. На един от кадрите се вижда моментът на идването на свидетеля на 2 февруари", посочи Дешев.