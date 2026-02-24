Окръжната прокуратура в София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол във връзка с разследването на случая „Петрохан-Околчица”, съобщават от държавното обвинение.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ е изпратил две писма. В едното се посочва, че като доказателства по разследването са приобщени електронни устройства, в които е възможно да има информация, свързана със случая. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети предмети, сред които телефони и компютри, допълват от държавното обвинение.

Към момента устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с нуждата от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да има в иззетите устройства.

Нови записи показват живота в хижа „Петрохан” и пристигането на мъжа, открил телата

С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст за обсъждане на възможността за експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване дейността на шестимата българи в Мексико - информация за пребиваването им там, притежавани от тях имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всякаква друга информация, която може да има връзка с разследването в България.

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова