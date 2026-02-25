Полицията и ГДНП задържаха петима жители на кварталите "Калтинец" и "Гарата" в Горна Оряховица за телефонни измами. Акцията е започнала в град Левски тази нощ, а следите са отвели разследващите в централата на "телефонистите" в железничарския град.

Еврото и измамите: Полицията предупреждава за нови схеми и фалшиви банкноти

Властите са иззели още телефони и пари, като в един от арестуваните е имало над 10 000 евро.

Разработката е във връзка с телефонна измама на 82-годишна жена. Тя е подала информация, че е била въведена в заблуждение по телефона от непознат, представил се за полицейски служител. От нея е било поискано съдействие за залавянето на телефонен измамник. Жената предала на непознат сумата от 17000 евро и златни накити. Измамникът - 70-годишен мъж, е задържан.

Действията са под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово, откъдето е сигнала.