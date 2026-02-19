Районният съд във Варна уважи искането на прокуратурата и наложи мярка за неотклонение “задържане под стража” за 24-годишен мъж, привлечен като обвиняем за осъществяване на сексуален контакт с 12-годишно момиче, съобщиха от пресслужбата на съда, цитирана от кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Пострадалото дете е лишено от родителска грижа и е настанено в специализирана институция.

Обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер, а настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане, уточниха от съда.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

