Окръжната прокуратура в София разследва умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11 март на телефон 112 е постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си да лежи на пода окървавен.

Незабавно на местопроизшествието в елинпелинското село Богданлия бил изпратен полицейски екип.

При оглед в спалното помещение на втория етаж бил открит 52-годишен мъж в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.

