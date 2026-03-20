48-годишен е задържан и привлечен като обвиняем за убийството на мъж, извършено на 11 март в елинпелинското село Богданлия.

Проведени са действия по претърсване и изземване на различни адреси и автомобили, както и разпити на свидетели. Изготвени са експертизи, иззети са записи от видеокамери, както и сума в размер 1 700 000 евро в криптовалута.

Преди няколко дни съпругата на 52-годишен мъж го откри окървавен в спално помещение на втория етаж на къщата им. Пристигналият медицински екип констатира смъртта му.

След интензивни издирвателни действия служители на МВР са установили и задържали заподозрения извършител. Според събраните данни, между двамата мъже е възникнал конфликт, който е прераснал в агресивно спречкване, довело до фаталния край. Престъпното деяние е извършено чрез използването на нож, с който са нанесени множество удари в областта на гръдния кош, шията и главата на жертвата.

Убийството е извършено с особена жестокост и с користна цел - присвояване на финансови средства на пострадалия.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за „задържане под стража“. Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около престъплението.

Редактор: Цветина Петкова