Китайска гражданка беше осъдена за най-голямото присвояване на криптовалута в света. Тя е заловена след проведено международно разследване. По данни на полицията в Лондон тя е иззела 61 000 биткойна на стойност над 5 млрд. паунда (6,7 млрд. долара по текущи цени), съобщава Би Би Си.

Чжъмин Циан, известна също като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд в Саутуърк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалута.

Между 2014 и 2017 година тя е ръководила мащабна измамна схема в Китай, която е ощетила над 128 000 души, като средствата от измамата са били съхранявани в биткойн активи, се казва в изявление на полицията.

Chinese woman convicted after 'world's biggest' bitcoin seizure https://t.co/gCdl5htEud — BBC News (World) (@BBCWorld) September 30, 2025

Според информацията 47-годишната жена се е признала за виновна след седемгодишно разследване на глобална схема за пране на пари, започнало след получаване на сигнал за трансфер на престъпни активи.

Детектив сержант Изабела Грото, която ръководи разследването, заяви, че Циан е успяла да избяга от правосъдието“ в продължение на пет години. До ареста ѝ се е стигнало след сложно разследване в множество юрисдикции.

Чжъмин Циан е избягала от Китай с фалшиви документи и е влязла във Великобритания, където е опитала да изпере откраднатите средства чрез закупуване на недвижими имоти, уточняват от полицията.

„С признаването на вината си днес, Джан се надява да донесе известно утешение на инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 година, и да ги увери, че значителният ръст в стойността на криптовалутите означава, че има достатъчно средства за възстановяване на техните загуби“, заяви адвокатът на Циан – Роджър Сахота от Berkeley Square Solicitors.

Някои информации обаче твърдят, че британското правителство ще се опита да задържи иззетите средства.

BBC се е обърнала към Министерството на финансите и към Министерството на вътрешните работи за коментар.

Реформите в законодателството срещу престъпността, приети по време на предишното консервативно правителство, целят да улеснят британските власти при изземването, замразяването и възстановяването на криптоактиви. Промените позволяват също на някои жертви да подадат молба за освобождаване на техните активи, държани по сметки.

„Богинята на богатството“

Циан е имала помощ от китайка, работеща в заведение за бързо хранене – Дзян Вен, която миналата година беше осъдена на шест години и осем месеца затвор за ролята си в престъпната операция.

Според Кралската прокуратура (CPS) 44-годишната Вен живеела първоначално над ресторант, а след това в наета къща за милиони. Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, уточняват от прокуратурата.

Полицията съобщава, че е иззела биткойни на стойност над 300 млн. паунда от Вен.

Китайското издание Lifeweek съобщи през 2024 година, че инвеститори – основно на възраст между 50 и 75 години – са вложили „от стотици хиляди до десетки милиони“ юана в инвестиции, промотирани от Циан.

Някои от жертвите – включително бизнесмени, банкови служители и представители на съдебната система – са били подтикнати да вложат средства в схемата на Циан от свои близки и приятели.

Инвеститорите са знаели малко за Циан, която е била описвана като „богинята на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираната престъпност за прикриване и прехвърляне на активи, за да могат измамниците да се възползват от резултатите на престъпната си дейност“, заяви заместник-главният прокурор Робин Уейъл.

„Този случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания, илюстрира мащаба на престъпните приходи, достъпни за тези измамници.“

Според Уил Лайн, ръководител на отдел „Икономически и киберпрестъпления“ в полицията, присъдата в понеделник бележи „кулминацията на години целенасочено разследване“, включващо сътрудничество между полицията и китайските правоохранителни органи.

Циан остава в ареста в очакване на присъдата си, която ще бъде произнесена след процес срещу други лица, свързани със случая. Датата на произнасянето още не е определена.

BBC е потърсила за коментар китайското посолство във Великобритания.

Редактор: Цветина Петрова