Психологът коментира защо обществото остава разделено и как да се предпазим от подобни случаи
Случаят „Петрохан“ разкрива дълбоки социални и психологически проблеми. Родителите с високи претенции и доверие в харизматични лидери понякога губят реална преценка за безопасността на децата си, а обществото остава разделено и травмирано. Това коментира психологът Ани Владимирова в ефира на "Събуди се".
„Все по-често колегите казват, че не им се работи с деца – не заради децата, а заради родителите. Някои родители идват с елитарно самочувствие и очакват специални решения за децата си.“
Владимирова подчерта, че родителите често вярват, че чрез „призвани хора“ могат да ускорят развитието на децата си или да им осигурят по-добро бъдеще. „Когато родителят вярва, че този човек притежава истина и спасение, лоялността към него става по-силна от рационалното мислене“, каза тя. Според психолога това обяснява защо част от родителите продължават да защитават Ивайло Калушев въпреки трагичните последствия.
Разплита ли се случаят „Петрохан-Околчица” след новите разкрития на прокуратурата
По думите ѝ, колективната травма, която случаят оставя, е „локална, но с ритуални елементи“ и се преживява трудно: „Острата фаза е около две-три седмици, след това продължава осмислянето до два-три месеца, а дългосрочната преработка може да продължи около година.“ Тя обясни и защо някои родители отхвърлят разказите на децата си – чувството за вина и страх от загуба на контрол блокира приемането на истината.
Владимирова коментира и тенденцията хората да търсят помощ отвън чрез медитации, ритрийти или други практики: „Обществото е самотно, хората искат да бъдат значими и да намерят общност, с която да се свържат. Това е контекстът, който позволява появата на харизматични лидери.“
Психологът призова родителите и обществото да осъзнаят, че подобни случаи са изключение, а сензационното представяне на трагедията често подхранва илюзии.
Целия разговор вижте във видеото.
