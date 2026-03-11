Окръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 36-годишния мъж, обвинен в умишлено причиняване на многостепенна средна телесна повреда на бившата си съпруга с лек автомобил . Това съобщиха от пресцентъра на съда, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

Срещу мъжа са повдигнати обвинения, че вечерта на 8 март в село Обручище нарушил правилата за движение на пътя и умишлено причинил многостепенна средна телесна повреда на 29-годишната си бивша съпруга.

Припомняме, че в същата вечер на спешния телефон 112 е получен сигнал, че е възникнал скандал между мъжа и пострадалата. Тя се намирала в къщата на свои роднини в селото, когато обвиняемият отишъл да я търси. Той пристигнал с кола и двамата се срещнали наблизо. 36-годишният настоявал бившата му съпруга да се върне при него и да заживеят отново заедно. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на роднините си. През това време той я настигнал с автомобила си и умишлено я блъснал няколко пъти в областта на таза. Пострадалата беше откарана в болницата с опасност за живота.

Мъжът изоставил колата и напуснал местопроизшествието, като малко по-късно бил задържан от полицейски служители. При тестване с техническо средство е установено, че той е управлявал колата след употреба на марихуана.

Пострадалата и обвиняемият имат две малолетни деца. Според магистратите от всички събрани до настоящия момент доказателства са налице достатъчно данни за това, че мъжът е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Според съда е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Налице са и лоши характеристични данни, говорещи за немалка обществена опасност на дееца. Той е осъждан неколкократно за кражби, макар и реабилитиран. Налице е и висока обществена опасност както на самото деяние, така и на самия деец, с оглед начина на извършване на престъплението. В автомобила бил и малолетният им син. Пострадалата многократно е бягала от бившия си съпруг и се е криела в дома на роднини.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд.

Редактор: Дарина Методиева