Служители от отдел „Икономическа полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи задържаха пратки с лекарствени продукти с неясен произход, подготвени за изпращане в ЕС. При операцията е задържано и едно лице, съобщиха от пресцентъра на МВР. Преди около 4 години мъжът е регистриран в полицията за същото престъпление.

Акцията е проведена на 6 март след получена оперативна информация за предстоящо изпращане на пратки с лекарствени продукти с неясен произход за чужбина. В хода на специализираната полицейска операция служителите са задържали опаковани пратки при опит да бъдат изпратени чрез български доставчик на куриерски услуги.

При спецакция иззеха лекарства, забранени за продажба у нас

От СДВР се натъкнали на сграда с обособени помещения за производство, таблетиране и складиране на анаболни стероиди и хранителни добавки от различни марки. Открити били милиони блистери и ампули, съдържащи анаболни вещества. Иззети са 41 кутии, предназначени за Нидерландия. Предстоят експертизи, но властите подозират, че медикаментите са тестостеронопроизводни продукти. Сигнал бил подаден от Столичната митница.

Според шефа на СДВР Любомир Николов тази дейност генерира огромни приходи. Той обаче призова потребителите да не се доверяват на случайни сайтове, тъй като съдържанието на продуктите не е регламентирано.

Припомняме, че на 27 февруари СДВР предотврати изпращането на няколко международни пратки, съдържащи над 100 кутии с анаболни стероиди, хормон на растежа и пептиди, предназначени за Италия, Германия, Белгия и Чехия.