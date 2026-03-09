Момиче на 16 години и млад мъж на 20 години са задържани за участие в телефонна измама, съобщиха от полицията в Перник. Оттам допълват, че на 7 март около обяд бил подаден сигнал от 34-годишен мъж, който информирал, че самотно живеещата му 85-годишна баба е станала жертва на телефонна измама.

Внукът съобщил, че баба му била заблудена, след като получила обаждане от жена със скрит номер, която казала, че той е пострадал и е нужна голяма сума пари за извършване на операция. Телефонните измамници държали жената на линия повече от 20 минути, като я увещавали, че това е единственият начин да спаси внука си. Възрастната жена събрала всичките си спестявания в размер на 2560 евро, информира кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова. Накарали я да постави парите в плик и след това да ги хвърли през терасата.

Служителите на Първо районно управление установили младеж на 20 години и момиче на 16 години от Перник, които били в ролята на „мулета“. Те взели парите, за да ги предадат по веригата, уточниха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Двамата са задържани за до 24 часа с полицейска мярка. Работата продължава в рамките на образуваното досъдебно производство по установяване на поръчителите.

Това е вторият случай на телефонна измама в Перник. В края на месец януари жена на 89 години също стана жертва на такъв вид престъпление. На телефона ѝ се е обадил мъж, който се представил за служител на МВР. Той използвал версията, че е била извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие, с което ще бъде предотвратен друг подобен обир. Мнимият полицай ѝ обяснил, че тя трябва да даде всичките си налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР. Тогава 89-годишната успяла да събере сумата от 6000 лв. и около 3200 евро, които предала.

