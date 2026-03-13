Осъдиха на 8 г. затвор жена от София за имотна измама. Присъдата е на първа инстанция.

Потърпевшата е 83-годишната Анна Лозанова, която остава сама след поредица от тежки загуби. „Мъжът ми, синът ми, брат ми - много хора починаха покрай мен. Аз се разболях и не знам какво правя понякога. Изпаднах в стрес, в много тежко състояние“, разказва Анна.

Възрастната жена имала два големи апартамента в кварталите „Света Троица“ и „Люлин“. Останала обаче и без тях. А наскоро разбрала, че от нейно име са изтеглени десетки кредити. До всичко това се стигнало, след като семейство от квартал „Факултета“ обещало да се грижи за нея.

"Да не ви се случи това, което на мен": 89-годишната Янка Ушколова запази дома си след битка с имотната мафия

Анна Лозанова и Ани Тодорова се запознали покрай сина на възрастната жена, преди той да почине. „Обещаваха, че ще ме гледат. Даваха ми по малко храна“, разказва потърпевшата.

„По принцип ние помагаме на бедни хора, пазаруваме им", казва осъдената Ани Тодорова.

Тя и съпругът ѝ Мариян Тодоров живеят в квартал „Факултета“. 35-годишната жена не работи и се води пенсионер по болест. Мъжът ѝ е герой от друго разследване на NOVA за присвоен апартамент в идеалния център на София. По документи притежава охранителна фирма „Секюрити скорпионите“ ЕООД.

Схема за съблазняване: Как проститутка прелъсти мъж и взе апартамента му в центъра на София

За това, че Анна Лозанова е останала без близки, Тодоров и съпругата му разбират след смъртта на сина ѝ. Започват да посещават възрастната жена в единия от апартаментите ѝ в „Люлин“, а впоследствие я водели и тяхната къща. Потърпевшата твърди, че ѝ взимали почти цялата пенсия всеки месец. Оставали ѝ средства само за входните такси.

Ани Тодорова обаче отрича да е взимала парите.

Приятелка на пенсионерката се съмнява, че когато Анна е водена във „Факултета“, са ѝ слагали нещо в чая. „Беше в „Пирогов“ след гостуване у тях. Станало ѝ лошо, но преспала там. Тогава каза, че пила някакъв чай. Тези хора не ѝ оказват никаква реална помощ - Ани живее изключително бедно, носи мъжки обувки, които ѝ хлопат“, разказва съседка на Анна Лозанова от „Св. Троица“.

След като постепенно спечелили доверието на потърпевшата, Ани и Мариян я завели при нотариус. Казали ѝ, че трябва да подпише документи, с които да им стане гарант по кредит.

„Аз не съм давала генерално пълномощно. Те ми казаха: „Подпиши едно пълномощно за някакви дребни работи". Не ми обясниха, че с този документ могат да продадат апартамента ми“, казва Лозанова.

По нейни думи нотариусът отказва да подпише нов нотариален акт. Но те отиват при друг и отново опитват, разказва съседката Диляна Илиева.

С подписа пенсионерката губи и двете си жилища. Апартаментът ѝ в „Света Троица“ бил с площ 93 квадрата, а този в „Люлин“ – около 90.

„Става въпрос за схема, при която се изграждат доверителни отношения в началото, възползвайки се от здравословното състояние на пострадалата, която е в напреднала възраст, с множество заболявания, включително сърдечно-съдови", обясни Николай Николаев, говорител на СРП. Според държавното обвинение възрастната жена не е знаела какво подписва.

По документи Анна е получила само 20 000 лв. за двата ѝ апартамента, които стрували стотици хиляди евро. Пенсионерката и адвокатът ѝ обаче твърдят, че не е взела и стотинка.

„Тя пари за тези апартаменти не е получавала. По-скоро тя е давала пари на лицата, на които е прехвърлила апартаментите", обясни Самир Фалхут, адвокат на Анна Лозанова. „Не са я гонили от апартамента в „Люлин“, но са я изгонили от този в „Света Троица“ по брутален начин. После са ѝ казали да не ходи там и, че жилището ѝ в „Люлин“ също ще ѝ бъде взето“, казва още адвокатът.

Осъдената Ани Тодорова отрича обвиненията и казва, че е дала парите на възрастната жена.

Анна Лозанова вече няма имот на нейно име. Ще остане в жилището в „Люлин“ само ако спечели гражданското дело.

Наскоро Анна разбрала, че от нейно име са били изтеглени десетки кредити.

„Тя ми се обади и ми каза, че вече и пенсия няма, защото от пощата не ѝ я давали. Тогава пуснах едно писмо до НОИ, направих проверка. Оказа се, че са теглени кредити на нейно име", каза адвокатът ѝ.

Ани Тодорова, която се правела на загрижена, а вместо това е присвоила жилищата на възрастната жена, е осъдена в началото на годината на 8 години затвор при първоначално строг режим. Присъдата е на първа инстанция. Пусната е под парична гаранция. На 28 януари мярката ѝ е изменена в парична гаранция от 250 евро. Така Ани Тодорова остава задържана за 10 дни.

Тя и съпругът ѝ Мариян, по прякор Скорпиона, водели и други хора в дома си във „Факултета“. Така успели да съдействат за отнемането на жилището и на Венелин Лазаров. То се намира в идеалния център на София – на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Мъжът живеел сам и имал проблем с алкохола. Изпратили му жена, която се правела на влюбена в него, а всъщност се оказала проститутка. С нейна помощ го завели при нотариус и продали апартамента му. Той твърди, че не са му дали никакви пари от продажбата.

По случая с отнетия апартамент на Венелин Лазаров тече разследване. „По отношение на това досъдебно производство са извършени множество действия, разпитани са свидетели. Към настоящия момент се изчаква заключението на съдебно-графическа експертиза относно титулярите на саморъчен текст и подпис“, обясни Николай Николаев.