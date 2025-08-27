Кадър/Видео:"Ройтерс'
Автомобилът е изработен по поръчка и е с уникални детайли
Продадоха за 175 500 паунда личния джип на покойната кралица Елзиабет Втора. Търгът се проведе по време на фестивала в Силвърстоун, Англия, и беше организиран от Iconic Auctioneers. Range Rover-ът от 2006 година, модел 4.2 Supercharged Vogue SE (L322) в характерния за кралския двор цвят Tonga Green, е един от няколкото, притежавани приживе от Елизабет и принц Филип.
Джипът е изработен по поръчка и е с уникални детайли. Той има украса на капака, представляваща фигура на лабрадор, захапал фазан, и подобрена електроинсталация. Автомобилът е с интериор от пясъчно бежова кожа Sand Oxford в комбинация с облицовка от орехово дърво Burr Walnut и прозрачно стъкло.Редактор: Станимира Шикова
