Десетки пъстроцветни балони полетяха в небето над югозападния парагвайски град Игуасу. Населеното място беше домакин на първия по рода си Световен фестивал за балони с горещ въздух.

В събитието взеха участие 30 екипажа от 20 държави по света. Те бяха бурно аплодирани от хилядите любопитни, дошли да се полюбуват на балоните, които привличаха погледите с ярките си цветове.

Сандбордингът – новата екстремна мания в пустинята Намиб (ВИДЕО)

Редактор: Станимира Шикова