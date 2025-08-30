Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
В събитието взеха участие 30 екипажа от 20 държави по света
Десетки пъстроцветни балони полетяха в небето над югозападния парагвайски град Игуасу. Населеното място беше домакин на първия по рода си Световен фестивал за балони с горещ въздух.
В събитието взеха участие 30 екипажа от 20 държави по света. Те бяха бурно аплодирани от хилядите любопитни, дошли да се полюбуват на балоните, които привличаха погледите с ярките си цветове.
Редактор: Станимира Шикова
