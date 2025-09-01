-
Имотът се намира в Аспен, щата Колорадо
Най-скъпата къща за продажба в САЩ се намира в Аспен, щата Колорадо. Домът, който е разположен на брега на езеро и предлага красиви гледки, е обявен за 300 милиона долара.
Имотът е собственост на двойка милиардери от щата Калифорния. Къщата е със застроена площ 2500 квадратни метра, а земята около нея е 300 декара. Има 18 спални и 24 бани. Имотът включва още частно езеро и паркинг за гости с 45 места.
В обявата се посочва, че прогнозните годишни данъци, които новият собственик ще трябва да заплаща, ще бъдат приблизително 131 хиляди долара.Редактор: Калина Петкова
