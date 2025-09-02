Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста 44-годишния М. С., който е обвинен за умишлено убийство на 43-годишен свой съсед в русенското село Тръстеник. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено на 26 август тази година. Тялото било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията. Мъжът е задържан 4 дни по-късно - на 30 август, когато му е повдигнато и обвинение за престъплението. За него законът предвижда от 10 до 20 години затвор.

Мярката за неотклонение бе гледана във вторник. От прокуратурата обясниха, че съдът е приел аргументите, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. По тази причина е оставил за постоянно в ареста обвинения за убийството мъж.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.

Двамата мъже се познавали, вероятно между тях е възникнал битов конфликт или евентуално за намерена банкнота от 100 евро. Данните на разследването сочели, че при извършване на престъплението и двамата са употребили голямо количество алкохол.

При първоначалния оглед не са установени данни за умишлено убийство, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и е получил счупвания на гръдния кош, съобщи директорът на ОД на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Арестуваният е известен на органите на реда със своята агресия и редовната употреба на алкохол, каза още Кожухаров.

Редактор: Петър Иванов