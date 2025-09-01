Мъж на 43 години е бил убит в русенското село Тръстеник, съобщи на брифинг заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Русе Мирослав Маринов. За престъплението, извършено на 26 август вечерта, е задържан 44-годишен съсед на жертвата. Тялото било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията.

Двамата мъже се познавали, вероятно между тях е възникнал битов конфликт или евентуално за намерена банкнота от 100 евро. Данните на разследването сочели, че при извършване на престъплението и двамата са употребили голямо количество алкохол.

При първоначалния оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, съобщи директорът на ОД на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Арестуваният е известен на органите на реда със своята агресия и редовната употреба на алкохол, каза още Кожухаров. На 44-годишния мъж е повдигнато обвинение за умишлено убийство.

Наблюдаващият прокурор Иво Георгиев каза, че по случая са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол. За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. Във вторник прокуратурата ще поиска от Окръжния съд в Русе обвиняемият да бъде задържан за постоянно в ареста.

"Причина за настъпване на смъртта е удушаване с ръце. Въз основа на събраните доказателства е повдигнато обвинение. Установено е, че жертвата и извършителя са в приятелски отношения, употребили са алкохол и вследствие на тези отношения е възникнал конфликт, прераснал до агресия и по този начин се е стигнало до фаталният инцидент", обясни разследващият прокурор.

