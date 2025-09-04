Филмът "В ръцете на Данте" на режисьора Джулиан Шнабел спечели 13-минутни овации по време на представянето си на 82-ия Международен фестивал във Венеция. На премиерата присъства част от актьорския състав - Джейсън Момоа, Оскар Айзък, Франко Неро, Джерард Бътлър, Бенджамин Клементин, Луис Канселми, Гал Гадот и други.

Това е втората лента на Айзък, която участва тази година в програмата в Лидо. Другият филм е "Франкенщайн" на Гилермо дел Торо и с участието на Джейкъб Елорди.

По-рано на червения килим Айзък позира за снимки със своя колега Джейсън Момоа, който носеше бебешко розов костюм с подходящи обувки Birkenstock.

"В ръцете на Данте" участват още Гал Гадот, Джерард Бътлър, Мартин Скорсезе и Ал Пачино. Те обаче не успяха да присъстват на събитието във Венеция.

Базиран на едноименния роман от Тошес, „В ръцете на Данте“ проследява историята на нюйоркски писател в началото на 20-те години на миналия век. Той иска да потвърди произхода на ръкопис, за който се смята, че е оригиналната поема на Данте Алигиери „Божествена комедия“.

„След внезапната смърт на дъщеря си Ник е призован от самоналожено изгнание от мафиотски бос заради експертизата си върху италианския писател. С помощта на непредсказуем убиец на име Луи, двамата се впускат в мрачно и убийствено пътешествие, за да откраднат и удостоверят автентичността на безценното произведение“, гласи синопсисът на филма. „Движейки се между 21-ви и 14-и век, „В ръцете на Данте“ преплита живота на Ник и Данте в обсесивното им търсене на любов, красота и божественото“.

