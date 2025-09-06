Експерт по запознанства Клеър Рение съветва да се обърне внимание на няколко жеста на ухажвания и романтичен дух, които би трябвало да предизвикат и дори да повишат недоверието.

Рение каза, че първият предупредителен знак е желанието на единия партньор да прави избор вместо другия - да отговаря на въпроси на приятели вместо тях, да поръчва вместо тях, да избира маршрут. „Увереността е привлекателна, но вашият избор е важен. Небрежните жестове са добри, но партньор, който постоянно игнорира вашето мнение, може да се нуждае от напомняне, че гласът ви има значение“, каза тя.

Специалистът отбеляза също, че желанието постоянно да защитавате партньора и да стоите възможно най-близо до него/нея трябва да ви разтревожи. Предложението да помагате при отговаряне на обаждания и съобщения също е подозрително, смята Рение. „Партньор, който не може да уважава дигиталните граници, има трудности да уважава и емоционалните. Споделянето на устройства винаги е ваш избор. Доверието расте чрез откритост, а не чрез неограничен достъп“, подчерта тя.

Мъж, който е прекалено експресивен и планира всяка среща или вечеря подробно, също е ненадежден. „Изненадите са забавни, но споделените решения са още по-хубави. Ако той е отворен за вашите идеи, това означава, че е инвестирал във връзката ви, а не ви контролира“, обобщи Рение.

