В ефира на предаването „На фокус“ бившият външен министър Николай Младенов коментира актуалната ситуация в две от най-горещите световни кризи – военните и хуманитарни конфликти в Ивицата Газа и Украйна.

► Ситуацията в Газа остава изключително сложна

„Докато няма пълно освобождаване на заложниците, трудно ще може да се говори за стабилизиране на Ивицата Газа“, заяви Младенов. Той подчерта, че „Хамас“ заемат изключително категорична и твърда позиция, отказвайки да позволят друг да управлява региона.

„Те проявяват инат, защото нямат изход от ситуацията. Израел също няма избор – трябва да освободят заложниците. Ако се стигне до такъв момент, ще се постави въпросът за бъдещето на Газа – кой ще я управлява и как ще бъде възстановен животът там“, посочи бившият дипломат.

Израел унищожи многоетажна сграда в Газа (ВИДЕО)

Младенов отбеляза, че Израел отказва да коментира въпроса за управлението на Газа и подчерта, че „Газа трябва да бъде под контрола на легитимната палестинска власт, което е единственият правилен път за изход от кризата“. Според него степента на разрушение е толкова голяма, че който и да поеме контрола, ще срещне сериозни проблеми с възстановяването на инфраструктурата, което ще изисква значителна международна помощ.

„Ако „Хамас“ поеме властта, никой няма да помогне. Европа в момента не е способна да излезе с единна позиция за бъдещето на Газа“, допълни Младенов.

Сградата на министерския съвет в Киев беше ударена при руските атаки

► По отношение на Украйна – единна европейска позиция и постоянен диалог със САЩ

Коментарите на Младенов се пренесоха и към конфликта в Украйна, където според него позицията на Европа остава единна и е важно да се запази такава.

„Трябва да поддържаме постоянен диалог със САЩ, за да координираме подхода си и да продължим да оказваме подкрепа на Украйна“, посочи бившият министър.

На честванията в Пекин: Атанас Зафиров проведе разговор със Си Дзинпин (ВИДЕО)

► За посещението на Атанас Зафиров в Пекин

Николай Младенов коментира скорошното посещение на Атанас Зафиров в Китай. „Ако това посещение не е било съгласувано с премиера и външното министерство, то това само излага България“, категоричен е той.

„България има отлични отношения с Китай, но тези контакти трябва да се осъществяват на държавно ниво, а не по линия на партийни централи“, подчерта Младенов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева