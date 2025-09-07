Чарли XCX реагира, след като фенове в социалните мрежи описаха трейлъра на филма на Емерълд Фенъл „Wuthering Heights“ като „matcha dubai chocolate of film“. Режисьорът на „Saltburn“ преработва класиката на Емили Бронте, а в продукцията Марго Роби и Джейкъб Елорди са в ролите на обречената двойка Катрин и Хийтклиф. Първият трейлър, пуснат в сряда, беше подложен на жестока критика — от анохронични тоалети до откровена еротика.

Сексуално зареденият откъс е озвучен с нова версия на песента на Чарли „Everything Is Romantic“. Скоро след публикуването ѝ певицата обяви, че филмът ще включва „нови оригинални песни от мен“ и пожела на всички „честити ранни Валентинови“ преди премиерата, насрочена за 14 февруари следващата година. Реакциите в социалните мрежи бяха полюсни — Чарли сподели скрийншот от туит, който гласи: „‘Wuthering Heights’ със звездите Марго Роби и Джейкъб Елорди, със саундтрак от Чарли XCX, е някак си ‘matcha dubai chocolate’ на киното“ и към него, подкрепяйки публикацията с парче на Кейт Буш, добави лаконично: „надявам се да ви хареса!“.

Мимолетните тенденции, които изстреляха популярността на „Dubai chocolate“, отразяват културна промяна, при която „всички идеи и естетики са просто атоми, които се разбиват и смесват“, което е в сърцевината на недоволството у част от зрителите, според които трейлърът силно отстъпва от изходния текст чрез силно сексуализирана интерпретация.

Изборът на Елорди за ролята на Хийтклиф предизвика значителна критика, тъй като в романа персонажът е описан като „тъмнокож“ — аргумент, който постави въпроса за етническата вярност при кастинга. Интимните сцени в „Wuthering Heights“ също кореспондират с предишните провокации на Фенъл: в „Saltburn“ имаше скандална сцена, в която персонажът на Бари Киоган, Оливър Куик, изпива вода от банята на Феликс — роля, изпълнена от Джейкъб Елорди.

През април Елорди разкри, че е обмислял да си вземе пауза от актьорството, докато Фенъл не го е поканила да участва в новия ѝ проект. Междувременно втората водеща — Марго Роби — е водила преговори да продуцира и участва в римейк на „Attack Of The Fifty Foot Woman“ в режисьорска версия на Тим Бъртън.

Редактор: Дарина Методиева