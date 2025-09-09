Какво не знаем за ръкостискането – древният жест на доверие, който ползваме ежедневно? Има ли етикет и различни видове здрависване?

История и произход

Смята се, че ръкостискането възниква още в Античността, като знак, че човек идва без оръжие. Подаването на дясната ръка (с която се държи мечът) показвало мирни намерения.

В Древна Гърция и Древен Рим ръкостискането било символ на равнопоставеност и съюз. Изобразявано е дори върху монети и релефи.

Снимка: iStock

В Средновековието рицарите са се здрависвали, за да докажат, че не държат кинжал, скрит в ръкава си.

Съществуват различни видове ръкостискания

🤝 Класическо. То е кратко, уверено, с умерена сила. Това е най-разпространената форма в бизнес и официален етикет.

Снимка: iStock

🤝 Двойно (с две ръце). При него лявата ръка покрива дясната на другия. Смята се за знак на по-дълбока симпатия или стремеж към доверие, но понякога може да изглежда натрапчиво.

Снимка: iStock

🤝 „Рибена ръка“ – отпусната, без енергия. В етикета се възприема като знак на липса на интерес или неувереност.

🤝 Смачкваща хватка. То е характерно с твърде силен натиск, който може да се възприеме като агресивен или демонстрация на надмощие.

🤝 Символично/културно ръкостискане. В някои страни (напр. в Африка) ръкостискането може да има повече етапи и да е по-дълго, докато в Азия често се предпочита поклон или друг жест, вместо здрависване.

Правила на етикета

Първи подава ръка човекът с по-висок социален или професионален статус (напр. домакинът или по-висшестоящият).

Продължителността трябва да е 2–3 секунди – достатъчно, за да е учтиво, но не и натрапчиво.

Винаги е добре да се съчетае с усмивка и зрителен контакт, защото това засилва усещането за искреност.

В някои култури (като в Япония или Тайланд) ръкостискането не е традиционно и може да се възприеме като „чужд“ жест.

Снимка: iStock

Интересни факти

Изследвания показват, че стискането на ръката може да „подсили“ първото впечатление – твърде меко или прекалено силно здрависване често влияе на мнението за човек още в първите секунди.

В бизнеса доброто ръкостискане се смята за почти толкова важно, колкото добре поддържаният външен вид.

След пандемията от COVID-19 ръкостискането временно бе изместено от „лакътни поздрави“ или просто кимване, но бързо се върна като предпочитан жест на доверие и официалност.

Снимка: iStock

Известни политици и ръкостискането

Има доста любопитни и дори забавни случки с ръкостискането на известни личности, защото този уж обикновен жест често се оказва зареден с протокол, символика и дори скрити послания.

🤝 Доналд Тръмп и „бойното“ ръкостискане

Снимка: gettyimages

По време на първия си мандат като президент на САЩ Тръмп стана известен с много силния си захват, който често траеше дълго и включваше рязко придърпване на ръката на събеседника. Така нареченото „алфа-ръкостискане“ предизвика множество коментари, а лидерите, които се ръкуваха с него, започнаха да измислят стратегии как да устоят. Канадският премиер Джъстин Трюдо например умишлено поставил лявата си ръка върху рамото на Тръмп, за да „закотви“ позицията си.

🤝 Елизабет Втора и специалният етикет

Снимка: gettyimages

Кралица Елизабет II никога не протягаше първа ръка за здрависване. Етикетът във Великобритания изискваше човекът, който се представя на монарха, да изчака тя да протегне ръка. Ако не го направи – ръкостискането се смята за нередно. Интересното е, че самата кралица винаги е имала лек, почти символичен захват, за да покаже дистанция, но и учтивост.

🤝 Барак Обама и „fist bump“

Снимка: gettyimages

Бившият президент на САЩ Барак Обама често заменяше класическото ръкостискане с „fist bump“ (удар с юмруци) – особено със съпругата си Мишел и с млади хора. Жестът бе възприет като символ на модерност, близост и неформалност, но в началото предизвика и критики, че „не е достатъчно президентски“.

🤝 Роналд Рейгън и стюардесата

По време на полет, когато Роналд Рейгън вече е президент, една стюардеса му подала ръка за поздрав. Вместо да я стисне както обикновено, той ѝ направил класическия каубойски жест с повдигнатата шапка във въздуха, а после все пак се ръкувал. Историята останала като пример за неговото чувство за хумор и чар.

🤝 Еманюел Макрон срещу Тръмп

Снимка: gettyimages

На срещата на върха на НАТО през 2017 г. ръкостискането между Макрон и Тръмп се превърна в малка „битка“. Двамата се здрависаха толкова силно, че кокалчетата им побеляха, а журналисти писаха, че това е било символично съревнование за доминация. По-късно Макрон призна: „Това не беше невинно, беше послание“.

