Премиера на първия в света и в историята на театралните ледени спектакли – фантастичен иновативен спектакъл за цялото семейство, вдъхновен от легендарната приказка на Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц“!

Любителите на фигурното пързаляне, ценителите на красивата музика, почитателите на творчеството на Екзюпери, феновете на зрелищните ефекти, ярките видео-декорации и костюми, въздушните акробатики и всички, докоснати от трогателни човешки истории – ще могат да се потопят в невероятната космическа атмосфера на този нов авторски спектакъл на лед.

Изпълнителите създават истинска космическа приказка, изпълнена с поучителни приключения на главния герой, впечатляващи образи и атмосфера на вълшебство, фантазия и вълшебство.

Постер: UConcert

„Малкият принц“ е история за момче, което пътува от планета към планета в търсене на смисъла на приятелството, любовта и самия живот.

Изключително впечатляваща и красива приказка за това колко е важно да имаш близък човек до себе си, да цениш приятелството, любовта и взаимоотношенията. Тази история ни учи на съпричастност, искреност, доброта и отговорност. Тя ни напомня за истинските човешки ценности – онези, които не могат да се купят с пари – и за това колко е важно „да се вижда със сърцето“.

Мащабни видеоинсталации и специални ефекти ни помагат да създадем завладяваща космическа атмосфера:

– Космосът е немислим без полети – въздушни акробатки изпълняват смайващи номера без предпазно въже под купола на ледената арена;

– Видеопроекции върху ледената повърхност пренасят героите и публиката от една планета на друга;

– Оригинални светлинни декорации на планети, комети, звезди и метеорити, носещи се във въздуха;

– LED-костюми на героите;

– Гъсти облаци от тежък дим, стелещ се по леда;

90 минути омагьосваща авторска музика ще пренесат зрителите в едно незабравимо космическо пътешествие.

Обичаният от всички концептуален сюжет на приказката за отговорността към собствените постъпки и към близките ни хора – може би най-трогателната история на земята за деца и семейна публика – в съчетание с най-нови технологии, красотата на фигурното пързаляне и мащаба на ледената арена ще поразят въображението на зрителя и ще събудят най-ярките и положителни емоции. Билети можете да закупите ТУК .

Елате на среща на фантастичния леден спектакъл – и не забравяйте: „Всички възрастни първо са били деца, само че малко от тях си спомнят това“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери

Редактор: Цветина Петкова