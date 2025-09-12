Съдия по трудово право в Лондон постанови, че хора могат законно да бъдат отхвърлени от работа, ако подкрепят съперничещ футболен отбор на вече назначения персонал, пише Sky News.

Съдия Даниел Райт заяви, че работодателите имат право да базират избора си за наемане на персонал на това дали новопостъпващ колега може да „навреди на хармонията в офиса“, като не подкрепя същия отбор. Райт постанови, че шеф не би нарушил трудовото законодателство, ако например отхвърли кандидатура на фен на Тотнъм, защото офисът е пълен с фенове на Арсенал.

Това се случва, след като жена предприе правни действия заради неполучена работа в маркетингова агенция, защото не си е паснала с интервюиращия. Мая Калина твърди, че е жертва на дискриминация, защото не е общителна и не обича да ходи по барове. Но Райт отхвърли твърденията ѝ и каза, че работодателите имат право да преценяват дали потенциален служител ще се разбира добре със съществуващия персонал.

„Може да има случаи, в които е напълно законно работодателят да реши, че някой просто не се вписва в екипа и следователно би било трудно да се работи с него“, каза той. „Пример за това може да бъде малка компания, където всички, които работят в офиса, са пламенни поддръжници на Арсенал и те решават да изберат фен на Арсенал пред също толкова квалифициран поддръжник на Тотнъм, защото не искат да нарушат хармонията в офиса".

