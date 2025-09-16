Тялото на 70-годишния мъж, който на 4 септември простреля 68-годишната си съпруга в семейното жилище в село Благово, община Монтана, е намерено в неговия автомобил тази сутрин. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име засега не се съобщава.

Разследват случай с простреляна жена в Монтанско

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъжът беше в неизвестност. Полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадалата е направена животоспасяваща операция в болницата в Монтана. Състоянието ѝ остава тежко.

