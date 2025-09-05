Полицията разследва случай с простреляна жена в монтанското село Благово. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 4 септември около 13:00 часа в полицията в Монтана е получен сигнал за простреляна жена в село Благово. Пострадалата е транспортирана в болница. По случая е образувано досъдебно производство и продължава работата в Районно управление -Монтана.

Турчин застреля в главата 16-годишната си приятелка „по погрешка”

Кметът на с. Благово Лъчезар Асенов разказа пред журналисти, че малко след 13:00 часа в Благово е дошла линейка, от която питали за конкретен адрес, на който има прострелян човек. На място вече имало и полиция, а пострадалата жена успяла да каже, че е простреляна от мъжа си, който е в неизвестност от момента на събитието. Мъжът е пенсионер, разказа кметът на Благово.

От областната полиция в Монтана казаха, че и към момента извършителят не е открит и издирването му продължава.

Пенсионер стреля с пистолет по вратата на съседите му

Редактор: Ивайла Митева