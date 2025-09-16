Тайлър Джеймс Робинсън е обвинен за предумишлено убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, съобщи Sky news. Прокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения, предаде АФП.

Снимка: Getty Images

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления“, заяви на пресконференция Грей.

„Първо обвинение: утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт – за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи.

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

31-годишният Кърк беше убит на един от митингите си в университета Юта Вали в сряда. Политическият активист, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, почина, след като беше прострелян с куршум във врата.

Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

Задържаният за убийството на Чарли Кърк: Какво знаем за мотивите му

Робинсън беше задържан след 33-чаково издирване. Той няма право на гаранция от ареста си. Властите съобщиха, че Робинсън е използвал пушка, за да убие Кърк. Разследващите са разговаряли с роднини на Робинсън и са извършили претърсване на семейния му дом, на 385 км югозападно от мястото, където е станала стрелбата.

Обвинителният акт срещу него се базира на доказателства, събрани от разследващите, включително ДНК от предполагаемото оръжие на убийството и признание, изпратено чрез SMS.

Какво пише още в обвинителния акт

В обвинителния акт се казва, че Робинсън „умишлено“ е атакувал Кърк заради „убежденията или възприятията на Робинсън относно политическото изразяване на Чарли Кърк“.

Въпреки че прокурорите не уточниха какви проблеми са мотивирали Робинсън да извърши стрелбата на 10 септември, обвинителният акт предостави някои улики, събщи CNN

⇒ В отделни разговори със съквартиранта и семейството си, Робинсън e споделял, че Кърк „разпространява твърде много омраза“ и че „му е писнало от омразата“, се казва в документа.

⇒ В деня на стрелбата Робинсън изпратил SMS на неидентифицирания си съквартирант с искане да остави това, което правиш, да погледне под клавиатурата му, информира обвинителния акт. Там съквартирантът открил бележка, в която пишело: „Имам възможността да се справя с Чарли Кърк и ще се възползвам.“

„Какво?“ – отговорил съквартирантът, според документите. „Шегуваш се, нали?“

Робинсън казал, че се надява съквартирантът му да запази тази тайна, "докато не умра от старост“, се казва в документа.

Снимка: Getty Images

Когато съквартирантът му го попитал защо е застрелял Кърк, в обвинителния акт пише, че Робинсън е отговорил: „Писна ми от омразата му. Има омраза, с която не може да се преговаря."

Според обвинителния акт, той казал на съквартиранта си, че е планирал нападението повече от седмица.

⇒ Робинсън също така е изпратил съобщение, че планира да вземе увитата в кърпа пушката от определено място и че е „притеснен какво ще направи баща ми, ако не върна пушката на дядо“, сочи още обвинителния акт.

⇒ По-късно Робинсън изпратил съобщение на съквартиранта, с което го инструктирал да „изтрие този разговор“, преди да уточни, че планира да се предаде „доброволно“, се казва в документа.

„Не дава никакви интервюта и не прави никакви коментари“, пише Робинсън на съквартиранта, според обвинителния акт. „Ако някой полицай ти задава въпроси, поискай адвокат и мълчи.“

Бягството от покрива на UVU

Според обвинителния документ, университетски полицай започнал да претърсва района за възможни позиции за стрелба малко след като прозвучал изстрелът, което го отвело до „покривна зона“ до обществена пътека – на приблизително 160 ярда от мястото, където Кърк бил седнал по време на събитието – където имало следи, „съвпадащи с това някой снайперист да е лежал там“.

Според обвинителния документ, полицията забелязала на запис от охранителна камера човек, облечен в тъмни дрехи, който пресичал обществената пътека и около 12:15 ч. се спуснал върху покрива. Лицето излязло от обсега на камерата, но малко по-късно било заснето как тича по покрива, след което ляга в „позиция за стрелба по корем“ на мястото, където по-късно полицай открил следите, се казва в документа.

Снимка: Getty Images

След изстрела, според обвинителния документ, видеозаписът показва как лицето се изправя и тича по покрива, носейки предмет с форма, съответстваща на пушка. След това човекът слиза от покрива, като изпуска предмета при приземяването, но веднага го вдига и побягва към североизточния край на кампуса, където навлиза в залесена зона. Там разследващите открили пушката, увита в хавлиена кърпа.

Полицията установила, че заподозреният е влязъл в университетския кампус от северната страна около 11:51 ч. същия ден, като вървял с „необичаен наклон“ на десния си крак, „съответстващ на скрита пушка в панталоните му“, се посочва в документа.

Според обвинителния документ, в „залесената зона“ край кампуса на Университета на Вали в Юта (UVU) разследващите открили болтова пушка, в която имало „един изстрелян и три неизстреляни патрона“, като оръжието било увито в хавлиена кърпа. Видът на пушката и използваните патрони съответствали на „фактите, които служителите наблюдавали по време на и непосредствено след стрелбата“. Според съдебните документи било установено, че това е болтова пушка Mauser Model 98 калибър .30-06, снабдена с оптичен прицел. Хавлиената кърпа, пушката и боеприпасите били изпратени за криминалистична експертиза, се посочва в обвинителния документ.

„ДНК, съвпадаща с тази на Робинсън, била открита по спусъка, други части на пушката, по гилзата от изстреляния патрон, по два от трите неизстреляни патрона и по хавлиената кърпа", се казва в обвинителния документ.

♦ Робинсън заявил, че надписите върху гилзите били mostly a big meme, сочи обвинителният документ

Всеки от патроните в пушката имал уникални послания, гравирани върху гилзите, като Робинсън казал в съобщения до своя съквартирант, че те били mostly a big meme, се посочва в обвинителния документ.

„Спомняш ли си как гравирах патрони?“ — попитал Робинсън своя съквартирант в деня на стрелбата, според документа. „Тия проклети послания са предимно голямо меме“.

Според документа върху изстреляния патрон бил гравиран надписът „NoTices Bulge OWO What’s This?“.

По-рано в разследването властите посочили, че върху някои от гилзите имало гравирани послания, които описали като антифашистки, и ги разглеждали като потенциално доказателство за политически мотив.

Един от патроните бил с надпис „Hey fascist! Catch!“ , сочи още документът.

Майката на Робинсън казала на полицията, че през последната година „Робинсън е станал по-политизиран и е започнал да клони повече наляво“, според документа.

Но други послания върху гилзите включвали смесица от мемета и препратки към видеоигри, сочи документът, което предполага дълбоко потапяне в пропит от ирония онлайн свят, в който значенията могат да бъдат трудни за точно разчитане.

♦ След като родителите разпознали снимката на Робинсън, семеен приятел помогнал да го убедят да се предаде

Около 33 часа след стрелбата, Робинсън се предал в офиса на шерифа на окръг Вашингтон заедно с родителите си и семеен приятел, се посочва в обвинителния документ. По-рано същия ден майката на Робинсън сметнала, че разпознава сина си на снимка от охранителна камера на заподозрения, разпространена в новините, според документа. Бащата на Робинсън се съгласил и казал на властите, че описанието на предполагаемото оръжие за убийството „съвпада с пушка, която била подарена на сина му“, се посочва в документа.

Снимка: Getty Images

Бащата на Робинсън изпратил съобщение на сина си, в което поискал снимка на пушката, пише в обвинителния документ. Когато не получил отговор, той говорил с Робинсън по телефона.

„Робинсън намекнал, че възнамерява да отнеме собствения си живот“, се казва в документа за техния разговор. „Родителите на Робинсън успели да го убедят да се срещне с тях в дома им.“

Според обвинителния документ, Робинсън „намекнал на родителите си, че той е стрелецът“, като им казал: „Има твърде много зло и този човек [Чарли Кърк] разпространява твърде много омраза.“

Семейството обсъдило предаването на Робинсън и родителите му го „убедили“ да говори с техен приятел — бивш заместник-шериф, според документа. „Семейният приятел се срещнал с Робинсън и родителите му и убедил Робинсън да се предаде.“

Семейният приятел казал на полицията, че насърчил Робинсън да занесе доказателства със себе си, когато се предаде, за да избегне обиск в дома на родителите му, и добавил, че Робинсън му казал, че е изхвърлил дрехите, които е носил по време на нападението, се посочва в обвинителния документ.

Редактор: Цветина Петрова