В Деня на независимостта Велико Търново се превръща в сцена на впечатляващо музикално събитие. Военни духови оркестри от България, Гърция и Турция ще се включат в празничното шествие от „Царевец” до центъра на старопрестолната столица. Градът е домакин на 18-ия Международен фестивал на военните духови оркестри.



В 12:00 часа музикантите ще изнесат индивидуални шоу програми пред сградата на общината, за да зарадват жителите и гостите на града. В рамките на събитието ще бъдат връчени почетни статуетки в памет на маестро Николай Косев и Валери Вълев.

117 години независима България!

Специално за зрителите на NOVA хватки с оръжия демонстрираха курсантите от представителната рота на Националния военен университет „Васил Левски“ и 2-ра Тунджанска механизирана бригада, чиито оркестър също участва в празничната програма.

„Ще представим класически стройхватки с пушки „Манлихер“ и въртене на оръжие в синхрон с жива музика“, обясни капитан Петър Славов.

Лейтенант Цвятков обясни, че военните музиканти ще изпълнят маршове и класически парчета, превръщайки празника в истински спектакъл.

„Нашите музиканти могат да свирят както маршове, така и класика, джаз, рок. Всичко – в специални аранжименти за духов оркестър“, заяви капитан Цветомир Василев, който е диригент на оркестъра.

