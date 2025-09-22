Огромен пожар отново в защитената местност „Калимок – Бръшлен". От снощи местните хора и екипи на пожарната се опитват да гасят, но теренът е труднодостъпен и с техника не може да се стигне до вътрешността.

NOVA научи от свои източници, че причината за огъня е неумишлена, но пък е по непредпазливост. Човек с трактор е навлязъл до защитената местност и искра е предизвикала пламъците. Огнищата са около 8.

„Калимок-Бръшлен” е местообитание на над 200 вида птици и много защитени растителни видове. Сърните и елените в местността са в размножителен период.

Пожар в защитена местност край Тутракан, дом на най-голямата колония къдроглави пеликани (ВИДЕО)

Разследването продължава. Последният голям пожар в района беше в средата на август, а щетите за биоразнообразието са големи.