„Калимок-Бръшлен” е местообитание на над 200 вида птици и много защитени растителни видове
Огромен пожар отново в защитената местност „Калимок – Бръшлен". От снощи местните хора и екипи на пожарната се опитват да гасят, но теренът е труднодостъпен и с техника не може да се стигне до вътрешността.
NOVA научи от свои източници, че причината за огъня е неумишлена, но пък е по непредпазливост. Човек с трактор е навлязъл до защитената местност и искра е предизвикала пламъците. Огнищата са около 8.
„Калимок-Бръшлен” е местообитание на над 200 вида птици и много защитени растителни видове. Сърните и елените в местността са в размножителен период.
Пожар в защитена местност край Тутракан, дом на най-голямата колония къдроглави пеликани (ВИДЕО)
Разследването продължава. Последният голям пожар в района беше в средата на август, а щетите за биоразнообразието са големи.
