Големият пожар, който обхвана над 500 декара в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, е овладян, но екологичните последици са тежки. Огънят, предизвикан най-вероятно от човешка небрежност в неделя вечерта, принуди една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа да напусне убежището си и унищожи голяма част от земноводните в района.

Към момента все още има тлеещи огнища, а на терен остават екипи на пожарната от Тутракан и горското стопанство, които да следят за ново разпалване. Според първоначалните наблюдения, голяма част от земноводните не са успели да се спасят от пламъците. Къдроглавите пеликани са напуснали гнездовите си платформи и най-вероятно са потърсили убежище край река Дунав. Срещу лицето, причинило пожара, е образувано досъдебно производство.

Нов пожар в защитена местност край Тутракан

Работата на екипите беше изключително затруднена от гъстата мъгла, паднала над района, както и от пресечения терен, който не позволява влизането на тежка техника във вътрешността на огнището. В гасенето се включи и оборудван автомобил „Спартак“ от село Нова Черна. Основната цел на пожарникарите беше да не допуснат огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора и населените места, най-близкото от които е на по-малко от 2 километра.

Според информация на NOVA, огънят е тръгнал около 18:00 часа в неделя, като най-вероятната причина е небрежност. Първи пламъците са забелязали земеделски производители от района.

Щетите за уникалното биоразнообразие тепърва ще се оценяват. Защитената местност „Калимок-Бръшлен“ е от международно значение и е дом на над 200 вида птици и множество защитени растителни видове, което прави последиците от пожара особено тежки.