Летище "Шереметиево" било затворено за часове
Късно снощи украински дронове атакуваха Москва. Нападението принудило самолет да прелети ниско над жилищен район в покрайнините на руската столица, за да не попадне на пътя на безпилотните апарати.
Видеа, публикувани в социалните мрежи, запечатали инцидента. Самолетът бил идентифициран като АН-124 – товарна машина, която е една от най-големите в света. Жители на няколко квартала на Москва пък са съобщили за силни експлозии.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е унищожила повече от 30 украински дрона, които са се насочили към столицата. Атаката е причинила нарушения на полетите на летище "Шереметиево" – едно от най-натоварените в Русия, което е останало затворено за часове. Няма пострадали при инцидента.
