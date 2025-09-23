Президентът на Молдова Мая Санду предупреди за опасност от руска намеса в изборите в страната ѝ тази неделя, предаде ДПА.

"Кремъл харчи стотици милиони долари, за да купува стотици хиляди гласове от двете страни на Днестър и в чужбина", заяви Санду във видеообръщение.

По река Днестър, която разделя на две източноевропейската страна, преминава границата със сепаратисткия регион Приднестровие, където има руско военно присъствие.

Пари се раздават на стотици агитатори, "за да провокират хаос, да сеят насилие и да сплашват обществото", заяви прозападната президентка в Кишинев.

Тя свърза опасенията си с полицейски операции в цялата страна вчера, при които 74 души бяха задържани по обвинения в подготовка на масови безредици. Според разследващите някои от задържаните са преминали в Сърбия обучение за боравене с оръжия.

Санду предупреди, че ако Русия установи контрол над Молдова, интеграцията на страната в ЕС ще бъде застрашена и тя също така изрази опасения по отношение на Украйна.

"Страната ни ще се превърне в предмостие за проникване в Одеска област", заяви тя.

Проруската опозиция в Молдова нарече полицейските операции опити за сплашване. Ръководителят на Партията на социалистите Игор Додон, който бе президент от 2016 г. до 2020 г., каза, че Санду и поддръжниците ѝ искат да вкарат страната във война с Русия.

Руската служба за външно разузнаване междувременно заяви, че ЕС иска да окупира Молдова и да разположи сили на НАТО в украинската Одеска област.

Социологическите проучвания показват, че Партията на действието и солидарността на Санду ще спечели най-много гласове, но няма да може да управлява самостоятелно.

