В Молдова предстоят „най-важните избори” според много анализатори, политици и държавни ръководители. Социологическите прогнози показват много малка разлика между проевропейските и проруските сили в страната.

В „Денят на живо” журналистът Николай Кръстев подчерта, че това е мултиетническа държава и опасността от реален военен сблъсък не е малка. Според него страната е в непрекъсната предизборна кампания в последните 12 месеца и винаги е била арена на сблъсък на интереси. Кръстев отбеляза, че властите са арестували 100 души за участие в лагер за обучение в Сърбия, където са практикували създаването на размирици. Той припомни, че и преди президентските избори е имало подобна група, които са били обучавани в Република Сръбска. Журналистът припомни, че столицата Кишинев е само на 50 километра от границата с Украйна, а в страната по принцип има руско военно присъствие в Приднестровието.

Десетки арестувани при акция срещу руската намеса в парламентарните избори в Молдова

Вече стана ясно, че България ще се включи в „стената от дронове” заедно още 6 държави по линията на съприкосновение с Русия. Това е част от операцията „Източен страж” за засилване на капацитета на сигурност. Целта на стената е или да заглушава сигнала на дроновете или да се изгради система, която да се противопостави и на дронове, и на самолети, каза Кръстев. Той допълни, че рисковете за сигурността в източния фланг са много и България е елемент от сдържането на агресивните действия от страна на Русия. Журналистът припомни, че и в наши териториални води неведнъж са откривани водни мини.

По темата за Северна Македония Николай Кръстев обобщи, че целенасоченото антибългарско говорене явно носи дивидент на управляващите вътре в страната, но работата в пропаганден план няма да има успех в Европа.

Редактор: Емил Йорданов