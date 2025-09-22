74 души са били арестувани днес в Молдова, след като полицията извърши десетки акции заради предполагаеми планове за дестабилизация на страната, подкрепен от Русия, съобщи полицията. Арестите идват дни преди парламентарните избори, за които властите смятат, че Кремъл се опитва да повлияе чрез намеса.

Вотът на 28 септември може да има дългосрочни последици за кандидатурата на Молдова за присъединяване към Европейския съюз, процес, който според полицията Москва се опитва да провали чрез тактики като дезинформация, организиране на масови безредици и купуване на гласове.

Националната полиция, цитирана от "Ройтерс", заяви, че следователите, заедно със силите за сигурност, са извършили 250 претърсвания на повече от 100 души, но без да уточнява политическата им принадлежност.

„Претърсванията са свързани с наказателно дело за подготовката на масови безредици и дестабилизация, които са били координирани от Руската федерация чрез криминални елементи“, се казва в изявление, цитирано от агенция "Ройтерс".

Съпредседателят на молдовския проруски Патриотичен блок, който се очаква да представлява сериозно предизвикателство за управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността, заяви, че някои членове на партията са били обект на акцията.

„Престъпният режим на Партията на действието и солидарността се опитва да ни сплаши, да уплаши хората и да ни накара да замълчим“, написа Игор Додон, който е бивш президент на страната, в Telegram.

47% от румънците искат обединение с Молдова, но 46 на сто са против

Настоящият държавен глава Мая Санду, която определи гласуването в неделя като „най-значимите избори“ в историята на Молдова, предупреди, че Москва иска да повлияе на вота, за да задържи Кишинев в своята орбита.

Миналия месец магнатът беглец Илан Шор, който е санкциониран от САЩ и ЕС като предполагаем руски агент, открито предложи на молдовците месечни плащания от 3000 долара, за да се присъединят към антиправителствените протести.

Русия отрече да се е намесвала във вътрешните работи на Молдова.

Молдовският президент Мая Санду обвини Русия в понеделник, че е похарчила стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори. „Кремъл налива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове на двата бряга на река Днестър и в чужбина“, каза тя във видео обръщение, публикувано онлайн. „Хората са опиянявани ежедневно с лъжи. Стотици хора са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх“.