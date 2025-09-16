Четиридесет и седем процента от румънците искат обединение с Република Молдова, показва социологическо проучване на компанията „Авангард“, цитирано от "Диджи24". Четиридесет и шест на сто отхвърлят идеята, а 7 процента нямат ясна позиция по въпроса, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Четиридесет процента от анкетираните посочват Република Молдова като „най-добър приятел“ на Румъния, далеч пред Франция (13 процента) и Съединените щати (11 процента). Германия е с 5 процента, а други европейски страни като Италия, България и Испания са споменати от малък брой респонденти. Русия е на последно място в класацията.

Проучването е проведено между 8 и 14 септември сред 1000 души, интервюирани по телефона. Допустимата статистическа грешка е +/- 3,4 процента, а степента на надеждност - 95 процента.

