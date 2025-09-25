Авиационният експерт Тодор Иванджиков коментира последния случай на смущения в GPS сигнала на испански правителствен самолет, на борда на който е пътувал министърът на отбраната.

По думите му подобни ситуации не са инциденти, а част от предвидими зони на заглушаване, особено в близост до военни действия. „В района на Калининград от известно време има активни системи за заглушаване, за да се предотвратят атаки с дронове. Пилотите и авиокомпаниите са предварително предупредени и не разчитат единствено на GPS навигация“, обясни Иванджиков в ефира на „Твоят ден“.

Експертът подчерта, че фактът, че на борда е бил министър на отбраната, прави случая по-деликатен, но не и опасен. „В такива ситуации екипажите преминават на други видове навигация. Няма риск за безопасността на полета“, увери той.

Иванджиков обърна внимание и на зачестилите инциденти с дронове над Полша, Румъния, Дания и Норвегия, при които дори се стигна до временно затваряне на летища. Според него решението на НАТО да изгради анти-дрон система е логично, но трябва да се направи внимателно. „Не можем да си представим нещо като буквална стена, защото така бихме застрашили не само дроновете, но и други транспортни средства, включително самолети и кораби, които използват GPS“, каза експертът.

Специалистът обясни, че има различни технологии – едни блокират GPS сигналите на дроновете, други ги прихващат и позволяват да се локализира операторът им. „Има и дронове, които летят без GPS и се ориентират по предварително заредени данни – те са по-трудни за спиране“, добави Иванджиков.

Иванджиков увери, че дори изграждането на анти-дрон система не би трябвало да застраши пътническата авиация. „Съвременните самолети имат алтернативни системи за навигация – инерциални системи, ADS-B. Много по-стари самолети изобщо не използват GPS и кацат без проблеми. Вероятността да бъдат засегнати пътническите полети е минимална“, каза той.

