Нова практика предизвиква фурор в американския свят на татуировките. Все повече хора и известни личности избират татуировки под пълна анестезия. За някои това е мечтано решение- вече могат да получат впечатляващи татуировки, докато са в изкуствен сън, без да усещат и най-малкото убождане на игла, далеч от болезнените манипулации, които съществуват в това древно изкуство.

Феноменът засяга особено най-богатите: например, студио в Маями приема клиенти, които искат да си татуират мащабни изобрежения и само под наблюдението на сертифицирани анестезиолози. Тези необичайни татуировки, създадени по време на скъпи маратонски операции, се възприемат от някои специалисти като нова стъпка в облагородяването на някога маргинален жест, съобщава "Атлантик".

За много художници и пуристи болката е част от традицията, обреда на прехода и дори значението на татуировката. „Единствената обща нишка, която преминава през всяка татуировка, независимо от размера, формата, стила или човека, който я получава, е болката“, обяснява Дейв О'Конър, татуист в Хамилтън, Онтарио. „Това е единственото нещо, което обединява всички татуировки. И ако я махнете, какво остава? Не сте направили нищо, за да я получите. Освен да платите. И да подремнете.“

Защитниците на татуирането под упойка предлагат и други аргументи. За Ромео Лакост, татуист от Лос Анджелис, работата в операционна зала е просто логична еволюция на професията му, позволяваща по-добра работа върху стационарен пациент: работата му е по-прецизна, по-чиста и по-бърза. „Много от тези хора искат да се оплакват днес, но манията им по стария начин на правене на нещата скоро ще приключи. Манталитетът, че трябва да „заслужиш болката си“, просто ще отслабва и отслабва. В крайна сметка не мисля, че този манталитет вече ще съществува“, смята Лакост.

Анестезия по време на сеанси за татуиране не е безрискова – дори в най-добрите заведения. През януари бразилски инфлуенсър почина по време на „сънна“ сесия, жертва на сърдечен арест. Докато анестезиолозите и лекарите подчертават, че рискът остава нисък и контролиран в медицинските условия, те наблягат на необходимостта от строг надзор - хирургическо оборудване, наблюдение на жизнените показатели, квалифициран лекар и застраховка в случай на сериозни усложнения.

Повечето студия, които предлагат анестезия, изискват клиентите да преминат през цялостен медицински процес, преди да започнат, който влючва предварителен преглед, одобрение от лекар и контролирана сесия, както при козметичната хирургия. Но цената, логистиката и нивото на търсене превръщат преживяването в елитарен ритуал, далеч от спонтанността на традиционните салони.

