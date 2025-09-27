Когато бъдат попитани кое е най-мръсното място в къщата, повечето хора вероятно биха посочили тоалетната. И тя наистина е естествен магнит за бактерии. Но има много други неща в апартамента, които превъзхождат тоалетната по отношение на мръсотия.

Ето какво обясни Джесика Ек, старши директор „Дигитални комуникации“ в Американския институт за почистване: „Повечето хора мислят за тоалетната чиния като за едно от местата с най-много микроби, но това е мястото, което почти всички ние редовно почистваме“.

Тя обяснява, че предметите, които често докосваме, но рядко почистваме или мием, обикновено са още по-мръсни. И посочи 14 предмета в къщата, на които трябва да дадете приоритет за почистване, за да сте сигурни, че домът ви е чист.

1. Мобилните телефони

Носите телефона си със себе си навсякъде, дори в банята. Неотдавнашно проучване установи, че мобилните устройства съдържат 10 пъти повече бактерии от тоалетните чинии. Основната причина е кръстосаното замърсяване в кухнята, което означава, че много от нас докосват телефоните си, докато готвят. За да намалите броя на бактериите по телефона си, експертът съветва да не го внасяте в кухнята или да си миете добре ръцете след работа с храна. Добра идея е също така да дезинфекцирате телефона си ежедневно с алкохолни кърпички или дезинфектант за ръце.

2. Дистанционните управления

Както отбеляза Джесика Ек, нещата, които докосваме често, събират много микроби. Дистанционното управление за телевизор вероятно се използва от повече от един човек през целия ден и е вероятно също така не всеки да си мие ръцете, преди да сменя каналите. За да предотвратите бързото натрупване на бактерии по дистанционното управление на телевизора, редовно го избърсвайте с дезинфекциращи кърпички. Също така, не забравяйте за други по-рядко използвани дистанционни управления, като тези за вентилатори на тавана, LED лампи, роботизирани прахосмукачки и други.

3. Клавиатурата и мишката

Всичко, което докоснете, ще се прехвърли върху клавиатурата и мишката ви и ако работите по време на обяд, бъдете готови трохи да попаднат между клавишите. Затова отстранявайте замърсяванията с памучни тампони и дезинфекцирайте старателно цялата електроника поне веднъж седмично.

4. Бюрото

Ако работите от вкъщи на пълен работен ден, малко вероятно е микробите да се ограничават само до вашия компютър. Националният център за здравни изследвания изчислява, че стандартното бюро е 400 пъти по-замърсено с микроби от тоалетната чиния. След като почистите старателно клавиатурата си, избършете я, за да работите спокойно.

5. Дръжките на врати, обков, ключове за осветление

Всеки член на вашето семейство докосва дръжките на врати, обкова на шкафове и чекмеджета много пъти на ден. Вероятно обаче те не си мият ръцете, преди да преминат през къщата. Следователно бактериите ще бъдат предадени на следващия човек. Направете дезинфекцията на тези предмети част от седмичната си рутина за почистване. Също така включваме и изключваме осветлението безброй пъти през деня, което означава, че ключовете също гъмжат от бактерии. Съсредоточете се и върху старателното почистване на тези предмети.

6. Дръжки на хладилника

Ако готвите, може да се наложи да извадите няколко забравени съставки от хладилника. Не забравяйте да си измиете добре ръцете, преди да го направите, особено след работа с месо. И се опитайте да дезинфекцирате дръжката на вратата ежедневно.

7. Кухненската мивка

В САЩ Националната санитарна фондация проведе проучване, наречено „Най-мръсните места в дома“, и кухненските мивки се класираха на второ място по колиформни бактерии, които включват салмонела и Ешерихия коли. Основната причина за това е миенето на храна, особено сурово месо. Създайте си навик да дезинфекцирате кухненската си мивка възможно най-често.

8. Кухненските гъби

В същото проучване кухненските гъби и кърпи за съдове се оказаха най-мръсните предмети в дома. Установено е, че те съдържат до 45 милиарда микроба на кубичен сантиметър, докато тоалетните съдържат средно само 3,2 милиона на квадратен инч (около 6,5 квадратни сантиметра). Една от основните причини за тази огромна разлика е, че тоалетните са изработени от непорест материал, докато гъбите са силно порести, което насърчава растежа на микроби. Има няколко начина за почистване на гъба, като два от най-ефективните са пускането ѝ в съдомиялна машина или микровълнова фурна.

9. Дъските за рязане

„Нещата, които често са мокри или докосват храна, могат да бъдат развъдник на микроби“, казва Джесика Ек. Повърхностите на дъските за рязане са в постоянен контакт с месо, плодове и зеленчуци, които лесно могат да съдържат бактерии. Всъщност дъските за рязане могат да поберат 200 пъти повече E. coli от тоалетната чиния. Най-лесният начин да се сведе до минимум рискът е да почиствате старателно дъските си за рязане след всяка употреба. Важно е също да имате различни дъски за рязане за различните видове храна и да ги сменяте периодично, тъй като вкоренените бактерии не могат да бъдат премахнати.

10. Бутилките за многократна употреба

Бутилките за многократна употреба са популярни в наши дни и макар да са чудесни за околната среда, те могат да представляват риск за здравето. Те съдържат средно 400 000 пъти повече бактерии от тоалетната чиния. Има две причини за наличието на бактерии в тях: първо, потенциални бактерии във водата и второ, недостатъчно измиване. Ето защо е важно тези бутилки да се мият ежедневно, а също така да се помисли за система за филтриране на водата.

11. Купичките за домашни любимци

Купичките на вашия домашен любимец също съдържат микроби. Мийте ги след всяко хранене, опитайте се да ги поддържате сухи, когато не се използват, и избирайте купички, изработени от санитарна неръждаема стомана.

12. Вашата четка за зъби

Четките за зъби са постоянно изложени на влага, така че естествено привличат бактерии. Опитайте се да поддържате четките си за зъби сухи, дезинфекцирайте ги всяка седмица (накисвайте ги във водороден прекис или антибактериална вода за уста) и сменяйте четката си за зъби на всеки три до четири месеца. И ако все още не го правите, винаги затваряйте капака на тоалетната чиния преди пускане на водата, за да предотвратите случайно прехвърляне на частици в банята, включително в четката за зъби.

13. Спалното бельо

Само за една седмица калъфките за възглавници натрупват 17 000 повече бактериални частици, отколкото тоалетната чиния. Потта, мазнините, мъртвата кожа и козметиката могат бързо да замърсят спалното ни бельо. Перете чаршафите си всяка седмица и дръжте под ръка резервни калъфки за възглавници за честа смяна. Почиствайте матрака си на всеки 6-12 месеца и го сменяйте на всеки 7-10 години.

14. Торбички за многократна употреба за хранителни стоки

Както при бутилките за вода за многократна употреба, отказването от пластмасови торбички е принос за околната среда. Ако обаче не ги перете редовно, торбичките ви за многократна употреба вероятно съдържат бактерии. Ако могат да се перат в пералня, пуснете ги на специален цикъл или ги перете на ръка и ги изсушете на въздух. Трябва също да използвате специални торбички за месо и други сурови храни, за да предотвратите миризми.

