24-часова обща стачка срещу плановете на консервативното правителство да въведе 13-часов работен ден блокира Гърция. Транспортът в Атина, влаковете и фериботните услуги ще бъдат прекъснати. Учители, болничен персонал и държавни служители също ще се включат в протестите, предаде АФП.

Демонстрациите са планирани около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, готвена от кабинета на Кириакос Мицотакис. Основният синдикат в частния сектор - GSEE, който е начело на стачката, заедно със синдиката в публичния сектор ADEDY, заяви, че реформата „застрашава здравето и безопасността на работниците и разрушава баланса между професионалния и личния живот“. Прокомунистическият синдикат PAME обвини правителството, че се опитва да въведе „съвременно робство“ за работниците и да ги принуди да понасят „нечовешки работни часове и мизерни заплати“.

Синдикатът отхвърли и това, което нарече „безмилостна дерегулация, която бързо напредва“ в Гърция от дълговата криза през 2009 г.

Синдикати срещу работодатели в спор за минималната работна заплата

Законопроектът за реформата, който все още не е внесен в парламента, позволява на служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства и срещу допълнително заплащане. В страна, в която икономиката се е възстановила след дълговата криза, но остава крехка, тази възможност вече съществува, но само ако служителят има двама или повече работодатели.

Мицотакис, който е на власт от 2019 г., отбеляза, че много млади хора в момента имат две работни места и искат да работят повече, за да печелят повече. „Ние гарантираме свобода на избор както за работодателя, така и за служителя. Защо това да е антисоциално?“, коментира той по-рано този месец.

Министърът на труда Ники Керамеус подчерта, че мярката е „изключителна“. „Това е разпоредба, валидна за до 37 дни в годината, само със съгласието на служителя и с 40% увеличение на заплатата“, заяви тя пред Mega TV тази седмица.

Повечето гърци се отказват от почивка заради високите цени

Въпреки спада на безработицата и устойчивия растеж, който според Европейската комисия е достигнал 2,3% миналата година, ниските заплати остават основен проблем за гърците, наред с високите разходи за живот. Минималното възнаграждение е 880 евро на месец.

Според Евростат гърците работят средно 39,8 часа седмично в сравнение със средната стойност за ЕС от 35,8 часа. В туристическия сектор, по време на пиковия сезон, сервитьорите и готвачите работят по-дълго, понякога без седмична почивка. Законният работен ден в Гърция е осем часа, с възможност за платен извънреден труд. Страната вече е въвела възможността за шестдневна работна седмица в определени сектори, като например туризма.

Редактор: Станимира Шикова