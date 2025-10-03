Обречена ли е била мисията на флотилията с хуманитарна помощ за Газа? И има ли нарушение на международното право от страна на Израел. Сред задържаните има и български гражданин. Васил Димитров e бил на борда на лодката „Гранде блу”.

„Още в началото тази флотилия беше обречена да бъде спряна силово. Това се е случвало и преди години, още при първите опити на такива флотилии да достигнат бреговете на Ивицата Газа през 2007, 2008, 2010 г. След това имаше още няколко случая, включително последният – през юни, ако си спомням правилно – когато отново беше задържана и Грета Тунберг, която участваше и тогава”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” Руслан Трад, изследовател по въпросите на сигурността към Атлантическия съвет на САЩ и редактор „Сигурност и отбрана” в „Капитал”.

„Като цяло брегът на Ивицата Газа е силно милитаризиран. Тя е под блокада от 18 години и изцяло се контролира от израелските въоръжени сили. Знаем също, че приближаването на флотилията беше следено изкъсо от израелската армия. Имаше и проблеми с кораби, които бяха атакувани с дронове още край бреговете на Малта и Тунис. Така че, може би активистите са си давали сметка, че няма да успеят да стигнат до Ивицата Газа, но не мисля, че това е била основната им цел. Поне от това, което сме виждали през годините, винаги е било по-скоро символичен акт – опит да се пробие блокадата”, коментира Трад.

„Реакции ще има – най-малкото защото в тази флотилия участваха редица западни граждани. Флотилиите през годините винаги са били организирани от международни организации, най-често базирани в Западна Европа. Днес обаче ситуацията се развива на фона на безпрецедентна война в Ивицата Газа. В момента Израел е много по-изолиран от когато и да било преди. Западните партньори на Израел в момента са най-видими като критици. Разбира се, може да имаоще дипломатически усложнения за Израел, търкания и реакции. Но трябва да отбележим, че някои от действията на израелската армия действително са били в международни води. Това ясно се виждаше от тракерите, имаше и живо проследяване на движението на флотилията Както споменах, имаше и акции във водите край Малта и Тунис, което предизвика международен отзвук”, коментира Трад.

Той не вярва Израел да предприеме крайни действия спрямо арестуваните.

По отношение на плана на Тръмп, Трад каза, че дори да се стигне до примирие – фактическото спиране на огъня ще отнеме много повече време, дори след подписване на споразумение.

„Много е рано да говорим за реализация на плана на Тръмп, макар че самият американски президент иска да го представи като дипломатически успех. Но реалностите на терен са съвсем различни”, смята анализаторът.

