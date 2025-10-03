"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници - живи или мъртви. Предложението за прекратяване на конфликта в Газа беше на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Той обяви, че е готов за незабавни преговори.

Днес Тръмп даде краен срок на "Хамас" да освободи всички заложници до утре и предупреди, че ако не приемат „ще последва целият ад“. Това развитие идва след сериозни дипломатически усилия и натиск от международната общност за разрешаване на конфликта.

Редактор: Мария Барабашка