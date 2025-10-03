Снимка: gettyimages
Президентът на САЩ предупреди, че при отказ "ще последва целият ад"
"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници - живи или мъртви. Предложението за прекратяване на конфликта в Газа беше на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Той обяви, че е готов за незабавни преговори.
Днес Тръмп даде краен срок на "Хамас" да освободи всички заложници до утре и предупреди, че ако не приемат „ще последва целият ад“. Това развитие идва след сериозни дипломатически усилия и натиск от международната общност за разрешаване на конфликта.Редактор: Мария Барабашка
