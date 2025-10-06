Сватбата на поп иконата Селена Гомес и музикалния продуцент Бени Бланко развълнува феновете, но истинската новина се оказа подписването на предбрачно споразумение. Инициативата за договора идва не от кого да е, а от самата булка, която иска да защити своята финансова империя, чиято стойност вече надхвърля 2,7 милиарда долара, основно благодарение на козметичния ѝ бранд.

Според информацията, Гомес е изградила истинска финансова империя. Нейният изключително успешен козметичен бранд в момента се оценява на впечатляващите 2.7 милиарда долара. За популярността на марката говори и фактът, че един от най-продаваните ѝ продукти, руж, се купува на всеки 3 секунди по света.

Към това се добавя и музикалният ѝ каталог, чиято стойност възлиза на над 400 милиона долара, както и множество недвижими имоти. Интересен детайл от връзката им е, че докато състоянието на Селена се изчислява на над 1,3 милиарда долара, това на Бени Бланко е около 50 милиона долара. Въпреки финансовата разлика, Бланко е подкрепил решението на съпругата си, показвайки уважение към нейните постижения.

